Cumhuriyet Halk Partili Ahmet Kurt, adaylık için çalışmalara başladı

Bolu Belediyesi Karaçayır Sosyal Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ahmet Kurt, gelecek seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bolu Milletvekili adayı olmak için kolları sıvadı. Bolu için her alanda elini taşın altına koymaktan çekinmediğini belirten Kurt, gazetecilerle birlikte Bolu’ya dair istişarede bulundu.

AHMET KURT KİMDİR?

5 Aralık 1961 Düzce doğumlu olan Kurt, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olarak tahsilini tamamladı. 1990’lı yıllardan beri Bolu’da sendikal bir sürecin içerisinde yer almasının yanı sıra, Türkiye’de bulunan memur sendikalarının kuruluş sürecinde de görev aldı. 1992 yılından 2007 yılına kadar SEDAŞ, Köy Hizmetleri, Karayolları İl Müdürlüğü, DSİ, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri İl Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü gibi kurumların sendikal il temsilciliği görevini üstlendi. 1994 yılında Ankara’da iki nolu Ener-Sen şubesinin yönetiminde yer aldı. 1999 yılında 12 Kasım depreminin ardından o dönem Belediye Başkanı olan Yüksel Ceylan başkanlığında İl Kurultayı’nın kurulmasında etkin rol oynadı. 15 yıla yakın Tek Vakıf Başkanlığını yaptı. SEDAŞ’ta çalıştığı dönemlerde SEDAŞ Spor’un kurulmasına katkı sağlayarak bir dönem kulüp başkanlığı yaptı. Şuanda emekli olan Kurt ticaretle uğraşmaya devam ediyor.