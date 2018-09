Haber: Aysun Beykoz

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne düzenlenen ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi üyesi İstanbul 3. Bölge Milletvekili Emine Gülizar EMECAN, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahin ve parti teşkilatı katıldı. Ziyarette ilk olarak BESOB Başkanı Tahir Gayret, esnafın sorunlarını konuştu. Gayret; “ Ülkemizin şu anda içinde bulunduğu bu zor durumda küçük esnafımızın hiçbir şekilde çıkar düşünmeden işine devam ettiğini, nitekim bazı büyük firmaların bu durumu suistimal edip çıkar amaçlı zamlar yaptığını üzülerek görmekteyiz. Ülke olarak kavga ve tartışma ortamlarında değil birlik, beraberlik,uzlaşma ve kucaklaşma yollarını bulmamız gerektiğini düşünüyorum.” Diyerek sözü Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyesi İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan’a bıraktı.

Emine Gülizar Emecan sözlerine “Türkiye’nin içinde bulunduğu bu zor durumdan çıkabilmesi için bizzat genel başkanımızın hazırladığı krizden çıkışın yolları adı altında 13 maddelik bildirgenin Türkiye’nin her yerinde, her platformda paylaştıklarını bizzat iktidar partisine ilettiklerini ve çıkış yolumuzun bu 13 Madde hayata geçirildiğinde daha az sıkıntılı atlatılacağına inandıklarını dile getirip dış güçlerin Türkiye’ye uygulamaya çalıştıkları her türlü baskı politikasının karşısında Devletimizin ve Milletimizin yanında yer aldığımızı bilmenizi isteriz. Küçük veya büyük bütün esnafımızın yaşadığı sorunları gördüğümüzü ve bunları Mecliste dile getireceğimizi, bu tür sorunların tam anlamıyla neler olduğunu öğrenmek için burada bulunduğumuzu bilmenizi isteriz.” diyerek sözlerine son verdi.

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, bizzat hazırlattığı Ekonomide neler oluyor başlıklı yazı ve 13 maddelik bildiriyi Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret’e makamında teslim etti.