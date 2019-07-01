Cumhuriyet için yollarda





Tır içerisinde Atatürk, Cumhuriyet ve devrimlerle ilgili sergilerin, İstiklal Madalyası’ndan, 10.Yıl madalyasına orijinal objelerin, Türkiye’de ve dünyada basılmış Atatürk’le ilgili yayınlardan oluşan basılı malzemeler ve panolar yer alıyor. ADD Batı Karadeniz Bölge Sorumlusu Semih Özkök, sergi tırının bir süredir Karadeniz Bölgesinde bulunan yerleşim merkezlerini gezdiğini belirterek, “Cumhuriyet Tırı il il ilçe ilçe dolaşarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Bir plan dahilinde tırımızı tüm yerleşim merkezlerinde nüfusuna göre iki ila dört gün arasında tutarak dolaşıyoruz. Sergide Cumhuriyete gönül vermiş isimlerin fotoğrafları yer alıyor. Atatürk ile ilgili birçok detaya da bu sergide yer veriliyor. Bolu ve Akdeniz'de ki illeri de gezeceğiz. En kısa zamanda Bolu’da buluşmak üzere” şeklinde konuştu.