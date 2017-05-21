Haber: Aysun Beykoz

Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şubesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Spor ve Gençlik Bayramı nedeni ile bir Köroğlu Otel’de bir yemek düzenledi. Dernek üyeleri ve davetlerinin katıldığı yemekte derneğin şube başkanı Güllü Yaman açıklamalarda bulundu. Yaman, ülkenin kendilerine armağan edildiğini belirterek, “Sevgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaklaşık yüz yıl önce işgal altından ki İstanbul’dan Samsun’a çıkarak umut olmuş ve hayalleri gerçekleştirerek bağımsız bir ülkeyi bizlere armağan etmiştir. Üstelik sadece ve sadece herkesin küçük gördüğü aşağıladığı milletine güvenerek yapmıştır” ifadelerini kullandı. Yemek daha sonrasında ilkokul öğrencilerinin latin dansı gösterisi ile devam etti.