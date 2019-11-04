Cumhuriyet konferanslarına yoğun ilgi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Merkez ilçede bulunan okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet konferansları düzenlendi. Konferanslar öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.