Cumhuriyet konferanslarına yoğun ilgi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Merkez ilçede bulunan okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet konferansları düzenlendi. Konferanslar öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet konferanslarına yoğun ilgi

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Merkez ilçede bulunan Sosyal Bilimler Lisesi, İzzet Baysal Anadolu Lisesi, TOBB Zübeyde Hanım MTAL, Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İHL, Bolu Anadolu Lisesi ve Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesinde, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Ömer Metin tarafından öğrencilere Cumhuriyet konulu konferanslar verildi.

Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şube Müdürü Muvafık Kılıç'ın da katıldığı konferansların ardından öğrenciler Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Doç. Dr. Ömer Metin'e çiçek takdim ettiler. Konferanslar çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

Esra Perçin

Esra Perçin

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