Cumhuriyet kutlamaları törenle başladı

Haber: Volkan Yılmaz

Anıtpark’da düzenlenen törende, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Kıdemli Albay Göksel Çaylı Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Çelenk sunma törenine, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Kıdemli Albay Göksel Çaylı, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, siyasi parti ve sivil toplum Kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. 29 Ekim 2019 Salı günü gerçekleştirilecek programlar ise saat 09.30-09.50 arasında Valilik makamında tebriklerin alınması ve ardından saat 10.00’da Demokrasi Meydanında kutlama programı yapılacak.