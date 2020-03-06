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Cumhuriyet savcıları bir araya geldi

İlimizdeki adliyelerde görevli Cumhuriyet savcıları, aylık değerlendirme toplantısı için Bolu Adalet Sarayınca bir araya geldi.

Cumhuriyet savcıları bir araya geldi

Haber: N: Halid Altundal

Bolu Adliyesi ve mülhakat adliyelerde görev yapan Cumhuriyet savcıları, Bolu Adalet Sarayında buluştu. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman başkanlığında aylık değerlendirme toplantısı için bir araya gelen Cumhuriyet savcıları yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

“AMACIMIZ HIZLI, ETKİN, ADİL SORUŞTURMALAR YÜRÜTMEK”

Toplantı ile ilgili açıklamada yapan Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, “Bolu merkez ve mülhakat adliyelerimizdeki Cumhuriyet savcılarımızla aylık değerlendirme toplantısı yaptık. Bolu CBS olarak amacımız hızlı, etkin, adil soruşturmalar yürütmek” dedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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