Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki oluşumuna ilişkin 23'ü tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'ndaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, sanık avukatları ve sanıklar, taleplerini mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti, sanıkların tevsi tahkikat taleplerinin, davanın esasını etkileyecek durumda olmadığından reddine karar vererek, esas hakkındaki mütalaasını sunması için cumhuriyet savcısına söz verdi.

HABER:Gönül Olutürk

Cumhuriyet savcısı sanıklardan 6'sının beraatini talep etti. Savcı, 16 sanığın ise örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarını işlediği gerekçesiyle 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Mütalaasında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan diğer 43 sanığa ise 7,5 ile 15'er yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları verilmesini talep eden savcı, tutuklu sanıkların hükümle birlikte bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Öte yandan, tutuksuz sanıklardan H.S'nin dosyası ise devam eden başka bir dosyayla birleştirilerek ayrıldı. Mahkeme heyeti, sanık avukatları ve sanıkların, mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 26 Mart'a erteledi.

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görev yaparken önce açığa alınan sonra da meslekten ihraç edilen 71 sanığın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanıklardan 39'unun örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığının tespit edildiği belirtiliyor.