Cumhuriyet Yürüyüşü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Foto: Metin Ferah

Öncülüğünü Süleyman Özdoğan’ının artçılıklarını da Osman Teoman ve Mehmet Ali Candemir'in yaptığı,3 zorluk derecesindeki 8 km’lik Ayıkaya-Tuzak Yayla Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü, 40 doğaseverin katılımıyla gerçekleşti. Muhteşem kartpostallık fotoğraflar çeken Duayen Gazeteci Metin Ferah, herkesin Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Yedigöller yolu üzerinde 1596 rakımlı yol sapağında saat 10.30'da başlayan yürüyüş, 1768 rakımlı Ayıkaya zirvesine kadar tırmanma şeklinde geçti. Ayıkaya'nın kuzey tarafındaki bulut denizinin görselliği altında devam eden yürüyüş, saat 14.30'da Yedigöller yolu üzerinde 1495 rakımda bulunan çığ önleme bölgesinde son buldu.