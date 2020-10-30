Cumhuriyet’i durakta kutladı

Haber:Erdal Tanrıverdi

Yukarısoku mahallesinde yaşayan Şükrü Terzi(79), evinin yanındaki otobüs durağını tüm masraflarını kendisi karşılaşarak bayrak ve Atatürk resimleriyle donattı. Durağı sahiplenen Terzi, Cumhuriyetin 97'nci yılını da Atatürk resimleriyle süslediği durakta kutladı.

Sabah saatlerinde durağa gelerek ezbere bildiği otobüs seferleriyle ilgili otobüse bineceklere yardımcı olan şükrü terzi, “Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Böyle bir şey yapmak aklıma geldi.Masraflarını da ben karşılıyorum. Kimseden yardım almıyorumAtatürk gibi kimse gelmedi bir daha. Bu durağa bakımını yapıyorum. Eşyalar unutulduğunda otobüs şoförlerine veriyorum. Buranın adı Aynalı Durak. Atatürk'ün sayesinde burası şenlendi. Allah'a şükür 29 Ekim Cumhuriyet bayramını da gördük. Allah nice bayramları görmek nasip etsin. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.