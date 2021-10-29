Haber: Aysun Beykoz

CHP Bolu Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Okay Özcan yayımladığı mesajda 98. yıl dönümü heyecanını ve gurunu yaşadığını belirterek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. 28 Ekim 1923 gecesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” lafından sonra 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetin bekçileriyiz. Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. 98 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyorum. Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız” dedi.