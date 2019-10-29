Cumhuriyetimizin 96’ıncı yılı

Haber: C. Kutay AYKAN

Teşekkürler Mustafa Kemal Atatürk, her daim izindeyiz! Herkesin cumhuriyet bayramı kutlu olsun. Tüm temennim bu yılın Cumhuriyet kavramının ne olduğunu dahi bilmeyenlere; Cumhuriyet adına bir şeyler öğretmesi. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyetimizi kuruluş felsefesindeki hedeflere ulaştırmamızın da mümkün olacağını ifade etmek isteriz. Bu duygularla, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür.

ATATÜRK başta olmak üzere, acısı yüreğimizde çok taze olan Mehmetçiklerimiz ile ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran duyguları ve rahmetle anıyor, halkımızın Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyoruz. Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular İster.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk’ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz. Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir…