Cumhuriyetimizin 97’inci kutlanıyor

Haber: Volkan Yılmaz

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıldönümü kutlamaları Anıt Park’ta Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle alınan genel ve yerel tedbirler çerçevesinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak Anıt Park’ta sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilen kutlama törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslam Can, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Özalp, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Baro Başkanı Avukat Sabri Erhendekçi, Vali Yardımcıları Ahmet Atılkan ile İlhan Turgut, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkân, gazilerimiz, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Anıtpark’ta düzenlenen programda Bolu Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı’nın çelenkleri sıra ile Atatürk Anıtı’na sunuldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Anıt Park’ta düzenlenen tören sona erdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı 29 Ekim Perşembe Günü Saat 10:00’da Vali Ahmet Ümit’in tebrikleri kabulü ile devam edecek.