Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu Ak Parti Milletvekili Ali Ercoşkun Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada Cumhuriyetten asla taviz yok. Demokrasimizi ve milli iradeyi daha da sağlam temellere dayandırdıklarını belirttik. Milletvekili Ercoşkun, "Türkiye'nin rejimi 1923'ten beri Demokratik Cumhuriyet'tir ve öyle de kalacaktır. Türkiye'mize kazandırmayı arzuladığımız yeni Anayasa ile Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin hayata geçirilmesini hedefliyoruz.Türkiye'ye özgü olan bu model ile 15 Temmuz'a benzer ihanetlerin önüne geçilecek, demokrasimiz ve millet iradesi daha da güçlü hale gelecek" dedi.

Milletvekili Ercoşkun, komisyonda görev alan muhalif siyasilerin Anayasa Komisyonu faaliyetlerini engellenme girişimlerinde bulunduğunu belirtti ve tüm engellemelere rağmen komisyonun Anayasa değişikliğini öngören kanun teklifini kabul ettiğini bildirdi. Bizzat mesai yaptığı Anayasa Komisyonda kabul edilen kanun teklifinin ayrıntılarını açıklayan Ali Ercoşkun “Anayasa değişikliği ile Türkiye'de rejim değişikliği yaşanacağı yönündeki algı operasyonlarının tamamı asılsız ve gerçek dışı. Statüko savunucusu marjinal çevreler, anayasa değişikliğinin gündeme geldiği ilk günden bu yana, ABD ülkesindekine benzer bir Başkanlık Sistemi'nin Türkiye'de iktidarımızca hayata geçirilmek istendiğini, hatta akıl almaz iddialarla Türkiye'nin eyaletlere bölünmek istendiğini ortaya atarak, kara propaganda çalışması yaptılar. Ortaya atılan bu tarz söylemler karşısında bizler diyoruz ki; Cumhurbaşkanlığı Sistemi bir hükümet sistemidir. Dolayısı ile yapılmak istenen bir hükümet sistemi değişikliğidir. Türkiye'nin rejimi 1923'ten beri Demokratik Cumhuriyet'tir ve öyle de kalacaktır. Hayata geçirilmek istenen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'dir, bir başka deyişle de Güçlü Cumhurbaşkanlığı Sistemi'dir. Devletin başı olarak Cumhurbaşkanı yürütme yetkisini kanunlar çerçevesinde sürdürecek. Devletin başı olarak Cumhurbaşkanı yürütme yetkisini kanunlar çerçevesinde sürdürecek. Buna örnek olarak, Cumhurbaşkanı Meclis'i tek taraflı feshedemeyeceğini gösterebiliriz. Öyle ki, Cumhurbaşkanı Meclis'i feshederse, Cumhurbaşkanlığı da düşer. Bu durumda da TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri birlikte yapılır. Yine TBMM, Cumhurbaşkanını feshederse, TBMM'de feshedilmiş olur ve yine iki seçime birden gidilir" ifadelerini kullandı.

EGEMENLİK MİLLETİNDİR

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen anayasa değişikliği kanun teklifinin Türkiye'de demokrasiye sağlayacağı kazanımları aktardı ve ayrıntılarını şöyle açıkladı:"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, bundan asla taviz yok. Aynı anda yapılacak 2 ayrı seçimle Cumhurbaşkanı doğrudan millet tarafından 5 yıllığına seçilecek ve yürütme organının başı olacak ve yasama yetkisi milletin oylarıyla seçilmiş TBMM'de olacak.

YASALARI SADECE MECLİS BELİRLEYECEK

Anayasa değişikliği ile Yeni Türkiye'de hayata geçirilmesi hedeflenen sistem değişikliği ile yasama yetkisi sadece ve sadece Meclis'te olacak. Cumhurbaşkanının yasama faaliyetlerine müdahalede bulunacağı beklentileri yersiz ve gerçek dışı. Kanun teklifi yetki ve sorumluluğu Cumhurbaşkanının değil, TBMM'nindir.

'BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ

Sistem değişikliği sonrası Cumhurbaşkanı yargı boyutunda bir güç elde etmeyecek. Mevcut anayasada 'bağımsız' olan yargı sistemi ibaresine 'bağımsız ve tarafsız' prensibi eklenecek.

Hatta yargı güvenilirliğini artırmak noktasında atılan adımlardan biri de, Cumhurbaşkanının yargılanabilmesine imkan tanımaktır. Yani Cumhurbaşkanına da yargı yolu açık olacak. Meclis, üye tam sayısının 5'te 3'ünün (360) gizli oyuyla Cumhurbaşkanına soruşturma açılmasına karar verebilecek. Yine Meclis, üye tam sayısının 3'te 2'sinin (401) gizli oyuyla Cumhurbaşkanı hakkında Yüce Divan'a sevk kararı alabilecek.

DENETİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Anayasa değişikliği ile birlikte hayata geçirilmesi hedeflenen Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanı Sitemi ile alakalı tarafımıza yöneltilen sorulardan biri de; 'Yürütme denetlenmeyecek mi?' şeklindeki soru. TBMM, yürütme organını Millet adına; Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Yazılı Soru Önergesi ile denetleme yetkisini sürdürecek.

MECLİS'İN ETKİSİ VE YETKİSİ AZALMAYACAK!

Daha önce demokratik platformlarda masaya yatırılan Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne dair endişelerden biri de, sistem değişikliği sonrası etkisiz ve yetkisiz bir Meclis ortaya çıkacağı yönündeydi. Bir kez daha belirtmeliyim ki, Anayasa değişikliği ile hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Sistemi endişelerin aksine Meclis'i daha da güçlü hale getiriyor. Yeni sistemde Bakanlar Kurulu Meclis dışından oluşturulacağı için veya bakan olacak bir milletvekilinin milletvekilliği düşeceği için yürütmenin, yasama üzerindeki etkisi bitecek ve milletvekilleri daha güçlü ve etkin hale gelecek. Yasa çıkarma ve kaldırma yetkisi TBMM'de olacak.

SEÇİLME YAŞI 18 OLACAK

Milletvekili Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne dair açıklamalarının son bölümünde, Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi halinde Meclis'teki milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkacağını belirterek, "Meclis'te yaşanacak milletvekili sayısındaki artışla demokrasi kazanacak ve milli irade daha fazla Meclis'e yansıyacak. Ayrıca 25 olan seçilme yaşı 18 olacak. Bilindiği gibi 18 yaşında bir vatandaşımız oy kullanabiliyor; fakat 25 yaşına kadar aday olamıyordu. Bu düzenleme ile 18 yaşını dolduranlar Milletvekili seçilebilecek." dedi ve açıklamalarını noktaladı.