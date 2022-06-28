Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Akıllara Destan ve Köroğlu filmleri geldi





Dün gece kalbinin durması sebebiyle İstanbul Beşiktaş’ta özel bir hastaneye ambulansla kaldırılan Cüneyt Arkın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geriye milyonlarca seven, yüzlerce film ve Türk sinemasına kattığı değerler kaldı.

Sosyal medya üzerinden ünlü jönü anan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: ‘’Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük aktörlerinden, büyük usta Cüneyt Arkın’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Mekanı cennet olsun’’ mesajıyla kendi hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

CÜNEYT ARKIN’IN BOLU’DA ÇEKTİĞİ FİLM

Türkiye’nin hemen hemen her iline izler bırakarak Türk sinemasına yön veren Cüneyt Arkın, 1980 yılında Bolu’da, ‘Destan’ filmini çekmişti. Bolu’nun o dönem zorlu doğa şartlarında çekilen filminin yönetmenliğini Remzi Jöntürk, senaryosunu Mehmet Aydın yazmıştı. Destan filminin başrollerini ise Hakan Balamir ve Cüneyt Arkın paylaşmıştı.

Karın ve soğuğun içinde Bolu’nun zorlu hava koşullarında çekilen Destan filmi, bir kiralık katilin hikâyesini gözler önüne sermekteydi. Destan filmi içinde, Anıt Park, Bolu Belediye Meydanı ve şimdilerde poliklinik yerleşkesi olarak hizmet veren eski Devlet Hastanesi’nin tam 36 yıl önceki hali yer alıyor.

KÖROĞLU’YU CANLANDIRDI

Türk Sineması’nın değerli oyuncusu Cüneyt Arkın’ın vefat haberinden sonra, Girik’inGülüzar -Hüsnübala, Cüneyt Arkın’ın ise Köroğlu-Ruşen Ali karakterlerini canlandırdığı Köroğlu filmi akıllara geldi. 1968 yılında Atıf Yılmazı’n yönettiği Köroğlu filmi Bolu Beyi ve Köroğlu arasındaki olayları konu alıyor.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937’de Eskişehir’de doğdu. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır’dı. Eskişehir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1963 yılında ‘Artist’ dergisinin düzenlediği sinema yarışmasında birinci oldu.

Askerliği sonrası 1964’te Halit Refiğ’in Gurbet Kuşları filmiyle sinemaya adım attı. Filmin finalindeki kavga sahnesi, Arkın’ın kariyerinde dönüm noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra Halit Refiğ’in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.

Arkın, 1991’de Anavatan Partisi’nden Eskişehir’de 4. sıradan milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti. Sonraki yıllarda ise İşçi Partisi adına düzenlenen ve bir grup bilim insanı, aydın ve sanatçının katıldığı “İşçi Partisi Hükümeti’nde Göreve Hazırız” kampanyasına katılarak, yeniden siyaset sahnesinde adını duyurmuştu.1964’te Güler Mocan, 1970’de de Betül Işıl’la evlenen Arkın, üç çocuk babasıydı.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022, 11:57