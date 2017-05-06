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06 Mayıs 2017 Cumartesi
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    • D-100 karayolunda kaza

    Bolu’da D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

    06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:33
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    D-100 karayolunda kaza
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    HABER: Faruk ÇİDEM
    Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeyken yol üzerinde kaza olduğunu farkettikten sonra yan yola geçmek için geri gelen kamyonu gördükten sonra yavaşlayan Ercan Güler isimli sürücünün kullandığı 14 EM 521 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HN 6665 plakalı araç hızla çarptı. Kazada, 14 EM 521 plakalı araçta bulunan bulunan Ufuk Güler yaralanırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Güler, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. 
    Kazaya karışan araçlardan 34 HN 6665 plakalı araç sürücüsü olay yerinde bulunamadı. Polis ekiplerinin çevrede aradığı firari sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. 
    Havanın yağmurlu olması sebebiyle başka bir kazaya sebebiyet vermemek için, polis ekipleri D-100 Karayolu’nun Ankara istikametini bir süre trafiğe kapatarak sürücüleri yan yola yönlendirdi.
    Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, D-100, Karayolu, Ankara, Istikametinde

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