D-100 uygulamaları artırıldı

HABER:Aysun Beykoz

D-100 karayolu üzerinde trafik kazalarının önüne geçmek isteyen Bölge Trafik ekipleri uygulamalarına hız verdi. Havaların ısınması ile birlikte artan karayolu trafiğinde Anadolu ile Avrupa arasında en önemli geçiş güzergahı olan Bolu’da trafik ekipleri karayolunda kuş uçurtmuyor. Ekipler, D-100 Karayolu Abant Sapağı mevkiinde kurdukları uygulama noktasında araçları tek tek durdurarak, araçların ve sürücülerin evraklarını kontrol ediyorlar. Kural ihlali yapan sürücülere ceza tatbik eden trafik ekipleri, ayrıca kural tanımayan sürücüleri de tespit ediyorlar. Tabletlerle evrak kontrolü yapan ekipler, trafik kazalarının önüne geçmeyi de hedefliyorlar.

Denetimlerde tablet, drone ve cep uygulamaları başta olmak üzere teknolojinin sağladığı tüm imkanlarından yararlanan polis ekipleri vatandaşın huzuru, asayişin temini ve trafik güvenliği için çalışıyorlar.