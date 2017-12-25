Haber: Semih Baykal

İlimiz D-100 karayolu’nda İstanbul istikametine giden Enes Özdemir yönetimindeki 34 FLA 65 plakalı otomobil, yolun buzlanması ve sis nedeniyle Tugay kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 25 yaşındaki Sezgin Kartal'ın kullandığı 34 ZB 1817 minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 7 yaşındaki Senanur Kartal, Emrah Kartal ile otomobil sürücüsü Enes Özdemir, Zehra Karaburç, Filiz Aslan, Refik Cesur Ayvacı yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 5’i sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yaralılardan Emrah Kartal, ambulans yetersizliğinden dolayı eksi 5 derece soğukta yaklaşık 20 dakika UMKE ekiplerinin sedyesinde üzerinde bekletildi. Kartal, ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.