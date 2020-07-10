D-100’de ilginç kaza: 4 yaralı

Haber: Aysun Beykoz

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde D-100 karayolunda meydana geldi. Yeniçağa’dan Bolu’ya seyir halinde olan 10 kişilik motosikletli grupta öndeki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyerlere çarptı. Arkadan gelen diğer motosiklet sürücüleri ise öndeki motosiklete çarparken kazada 3 sürücü 1 de yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.