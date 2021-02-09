D-100’de kaza

Haber: Erdal Tanrıverdi

Olay, dün saat 12:30 sıralarında D-100’ü Sanayiye bağlayan yolda meydana geldi. Mehmet Bülbül idaresindeki 67 TR 083 Plakalı hafif ticari araçla çarpışan 14 AAZ 598 Plakalı motosiklet sürücüsü İsmail Hakkı Alagöz yola savruldu. Ölümle burun buruna gelen motosiklet sürücüsü Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hemen sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Olaya yerine gelen Trafik ve Polis ekipler kaza ile ilgili araştırma başlattı.