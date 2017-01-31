banner128

banner101

31 Ocak 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • D-100'DE OTOMOBİL TIRIN ALTINA GİRDİ

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi şehir yerleşkesinin önünde meydana gelen kazada bir sürücü yaşamını yitirirken araç ise hurdaya döndü. Kazada araca sıkışan sürücünün cesedi bir saatlik uğraş sonucu otomobilden çıkarıla bildi.

    31 Ocak 2017 Salı 08:38
    Bu haber 371 kez okundu
    D-100'DE OTOMOBİL TIRIN ALTINA GİRDİ
    Foto galeriye git

    Haber; KASIM ŞAHİN

     Kaza, AİBÜ şehir kampusunun D -100 karayolu tarafında bulunan yan bağlantı yolunda meydana geldi. Park halindeki 14 DG 167 plakalı tır’a arkadan çarpan 14 EG 460 plakalı otomobilin içinde sıkışan sürücü olay yerinde feci şekilde can verdi. Otomobilin yarısının Tır’ın dorsesinin altına girdiği kazada araç içinde sıkışan kişinin kimliği bir saat sonra olay yerine gelen yakınlarınca tespit edilebildi. Otomobilin fren dahi yapmadan direk gelip tır’ın arka tarafından hızla altına girdiğini belirten görgü tanıkları sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini söylediler. Kaza sonrası araçlarının başına gelen 14 DG 167 plakalı tır’ın sahipleri büyük şok yaşadılar. Kaza sonrası yolu trafiğe kapatan polis Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibini olay mahalline çağırarak yardım talep etti. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik uğraşı sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücünün 1988 doğumlu İlker Erdi Gülen olduğu belirlendi.

    Kazada intihar şüphesi uyandıran bir durum olduğu için kaza mahalline olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısı da gelerek incelemelerde bulundu. Kazayı haber alarak olay yerine gelen İlker Erdi Gülen’in yakınları sinir krizi geçirdi.

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, şehir

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TESELLİ
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hayri Coşkun Gerçeği!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ENGELLİ MECLİSİ KURULDU
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Özgünlükleriyle “Markalaşan”lardan” MENGEN”…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Suat Tosun Suat Tosun COP 22 ARDINDAN TRUMP KAYGISI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir HAYIR-EVET
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BAŞKANLIK DÜZENİNİN DEĞİL REHBER İMAM'IN ANAYASASI
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Evet mi Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Çocuk Kokmak…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Nihal Eker Nihal Eker YOKLUK
  • Makinist Makinist Bank Asya için satılık
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Nelere Odaklanmalıyız!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ANAYASA REFERANDUMUNA DOĞRU. (2)
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129