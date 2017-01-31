Haber; KASIM ŞAHİN

Kaza, AİBÜ şehir kampusunun D -100 karayolu tarafında bulunan yan bağlantı yolunda meydana geldi. Park halindeki 14 DG 167 plakalı tır’a arkadan çarpan 14 EG 460 plakalı otomobilin içinde sıkışan sürücü olay yerinde feci şekilde can verdi. Otomobilin yarısının Tır’ın dorsesinin altına girdiği kazada araç içinde sıkışan kişinin kimliği bir saat sonra olay yerine gelen yakınlarınca tespit edilebildi. Otomobilin fren dahi yapmadan direk gelip tır’ın arka tarafından hızla altına girdiğini belirten görgü tanıkları sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini söylediler. Kaza sonrası araçlarının başına gelen 14 DG 167 plakalı tır’ın sahipleri büyük şok yaşadılar. Kaza sonrası yolu trafiğe kapatan polis Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibini olay mahalline çağırarak yardım talep etti. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik uğraşı sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücünün 1988 doğumlu İlker Erdi Gülen olduğu belirlendi.

Kazada intihar şüphesi uyandıran bir durum olduğu için kaza mahalline olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısı da gelerek incelemelerde bulundu. Kazayı haber alarak olay yerine gelen İlker Erdi Gülen’in yakınları sinir krizi geçirdi.