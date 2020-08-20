D-100’de üst yapı çalışmaları

​​​​​​​D-100 karayolu Gerede mevkiinde yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten iki yönlü olarak sağlanacak.

D-100’de üst yapı çalışmaları

Haber: C. Kutay Aykan

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada; “18 ile 28 Ağustos tarihleri arasında Anadolu Otoyolunun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 0-5.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Araç takip mesafelerini artırmaları, hızlarını azaltmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, şerit ihlalleri yapmamaları, buzlanma ve sis olabilecek kesimlerde dikkatli olmaları gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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