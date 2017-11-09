Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda Ankara yönünde seyreden Ramazan A. yönetimindeki 54 E 7039 plakalı süt ve süt ürünleri yüklü kamyonet, 2. Komando Tugay Komutanlığı yakınlarında aynı yönde seyreden Nesrin T. idaresindeki 34 KV 7554 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle kamyonet takla atarak devrildi. Araç sürücüleri, kazayı hafif yaralarla atlattı. Yaralı sürücülere, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Kaza nedeniyle karayolunda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Öte yandan kazaya karışan kamyonda bulunan paketli süt ve süt ürünleri yola saçıldı. Araç enkazlarının yoldan kaldırılmasının ardından belediye temizlik ekipleri yolu tamamen yıkamak zorunda kaldı.