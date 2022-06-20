D100'de Patlama

Haber: S. Özge Yücel

Olay, saat 12.30 sıralarında Beşkavaklar Mah. D100 Karayolu üzerinde Kalıcı Konutlar Köprüsü'nün ilerisindeki Çikolata Dünyası'nın önünde gerçekleşti. D100 Karayolu üzerinde İstanbul istikametine doğru seyreden mobilya firmasına ait 14 BU 983 plakalı nakliye kamyoneti hareket halindeyken yanmaya başladı. Aracın yandığını fark ettikten sonra kamyonetten inen şoför Yalçın Ağtu alevlerin içinden son anda kurtuldu.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Alevlere teslim olan kamyonette yüksek seste patlamalar meydana geldi. Patlamaları duyan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbarlar doğrultusunda kısa sürede olay yerine gelen emniyet ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldıktan sonra olaya müdahale etti. Müdahale esnasında İstanbul istikametinde büyük araç kuyruğu oluştu.

Yanan kamyonet itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayın şokunu atlatamayan sürücü Ağtu, kamyonetinin yanışını izledi.