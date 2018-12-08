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    • Dağ başında karlı zeminde beş saat

    Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği tarafından düzenlenen hafta sonu etkinlikleri kapsamında bu hafta Çakmaklar Yaylası-At Yaylası güzergahında 11 bin metrelik trekking gerçekleştirildi.

    03 Aralık 2018 Pazartesi 11:44
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    Dağ başında karlı zeminde beş saat

    HABER:Aysun Beykoz

    Cihan Ayvaz, Hamiyet Kocakaya ve Süleyman Özdoğan sorumluluğunda gerçekleşen yürüyüş süresince hava sıcaklığı 6 ila 10 derece dolaylarında seyretti. 50 kadar trekking ve doğaseverin katılımıyla yapılan yürüyüş üç zorluk derecesindeki ortalama 1100 ila 1300 metre rakımlı bir parkurda yapıldı. Çakmaklar Mahallesinden orman yolundan ulaşılan Çakmaklar Köyü Yaylasına otobüsle çıkan doğaseverler yürüyüşe saat 10.00’da buradan başladılar. Trekking Elmalık ve Kozlu Dağları boyunca karla kaplı doğada yoğun çamurla mücadele ederek devam etti. Yaklaşık beş saat süren zorlu parkuru geçen trekking severler Çevresinde Kürkcüler, Paşaköyü, Kılıçarslan, Kızılağıl, Ağacçılar, Sandallar, Civril Köylerinin yaylalarının bulunduğu At Yaylası'na saat 15.00’da ulaşarak yürüyüşü Paşaköyü Yaylası'nda tamamladı.

    Açık bir havada ve ortalama 8 derece sıcaklıkta 1200 metrelik yükseklikte beş saat süren yürüyüşün ardından Paşaköyü Yaylası'na ulaşan doğaseverler buradan otobüs ile il merkezine dönüş yaptılar.

    Anahtar Kelimeler: Tabiatın, Kalbi, Bolu, Kültür, Doğa

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