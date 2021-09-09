“Dağ fındığının yok olma riski var”

Haber: Ceylan Beykoz

Reşat Demirel konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Batı Karadeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Bolu dağ fındığı gen bahçesi projesini yürüten Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Arslan ve daha önce dağ fındığı üzerinde araştırmalarda bulunmuş emekli orman ve ziraat mühendisleri bir toplantı yaptıklarını ifade ederek konu hakkında şunları söyledi; “Latince adı “Corylus colurna” olan batıda Bizans Fındığı sonraları Türk Fındığı adıyla anılan bu tür fındık çeşidi 1500 li yıllarda Viyana’ya sonraki yüzyılda İngiltere’ye oradan da göçlerle Amerika’ya gitmiş, dayanıklı, sert iklim koşullarına uygun, dünyada önemi bilinen , ağacı egzoz gazlarına karşı dayanıklı olduğu için parklara ,yol kenarlarına dikilen, değerli ,nadir bulunan bir fındık türüdür. Dağ fındığı 1650 m. rakıma kadar olan arazilerde yetişebilir, kuraklığa ve soğuk iklime dayanabilir ve bu özellikleri ile Karadeniz sahili boyunca yetişen ılık iklim fındıklarından ayrılır. Dağ Fındığı, normal fındığa göre daha fazla vitamin ve antioksidan içerir. Dağ Fındığında yüzde 5-6 oranında C vitamini bulunur. Bol miktarda B1, B2, A ve E vitaminlerini içerdiği, kanda zararlı kolesterolün birikmesini önlediği ve yüksek kolesterolü düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu fındığın nadir kalmış örnekleri de Bolu merkeze bağlı köylerde, Seben, Mudurnu ve Mengen de bulunmaktadır. Bu yörelerde bulunan dağ fındığı ağaçları kuruma ve yaşlanma ve maalesef kereste olarak kesilmeleri nedeniyle yok olmak üzere iken bu durumun farkında varan Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri, 2004 yılında başlattıkları bir çalışmayla Bolu ve diğer yörelerdeki ağaçlardan aldıkları örneklerle Bolu’da bir “Dağ Fındığı Gen Bahçesi”i oluşturma projesi hazırladılar. Enstitü müdürlüğü yetkilileri, Bolu yöresine diğer bölgeleri de ilave ederek Ankara, Çorum ve Kastamonu başta olmak üzere 9 bölgedeki Tük fındığı türlerini araştırdılar ve bu bölgelerden tohum toplayarak önce fidan ürettiler daha sonra aşılı fidanlar üreterek hazırladıkları proje kapsamında Karacasu yolu üzerindeki Bolu Belediyesi fidanlığına dikmişlerdir. Yöremizin değerli bir fidanı olan Dağ Fındığı ile ülkemizin nadir örneklerinin genlerini taşıyan bahçenin bulunduğu arazinin satışı, Bolu Belediyesi tarafından gerçekleşmek üzeredir. Dolayısıyla gen bahçesi yok olma tehlikesi altındadır. Yetkililer bu bölümün satılan arazi dışında olduğunu, gerekirse fidanların taşınabileceğini ifade etmektedirler. Ancak 17 yılda sabırla, bin bir zahmet ve emekle oluşan nadir gen bahçesindeki fidanların taşınması, bilimsel olarak mümkün olmadığı uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. . Fidanların taşınması durumunda kuruyacakları yine uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. Bu yanlıştan dönülerek Gen bahçesi korunmalı ve hatta daha da geliştirilmelidir. Nitekim dağ fındığının değerinin farkında olan Ordu, Giresun hatta Düzce gibi iller yöremizden aldıkları örneklerle dağ fındığı fidanlıkları oluşturmak için çalışmalar başlatmışlardır. Dağ fındığı gen bahçesinin yaşatılması, yöremiz ve ülkemiz geleceği adına çok büyük önem arz etmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2021, 10:00