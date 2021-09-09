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“Dağ fındığının yok olma riski var”

Bolu Platformu Tarım kurulu üyesi Reşat Demirel bir açıklama yaparak Bolu dağ fındığı gen bahçesinin yok edilme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ve mutlaka korunması gerektiğini belirtti.

“Dağ fındığının yok olma riski var”

Haber: Ceylan Beykoz

Reşat Demirel konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Batı Karadeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Bolu dağ fındığı gen bahçesi projesini yürüten Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Arslan ve daha önce dağ fındığı üzerinde araştırmalarda  bulunmuş  emekli orman ve ziraat  mühendisleri    bir toplantı yaptıklarını   ifade ederek   konu   hakkında şunları söyledi; “Latince adı  “Corylus colurna” olan   batıda   Bizans Fındığı sonraları Türk Fındığı adıyla anılan bu tür fındık çeşidi 1500 li yıllarda Viyana’ya sonraki yüzyılda  İngiltere’ye  oradan da  göçlerle Amerika’ya  gitmiş, dayanıklı, sert  iklim koşullarına  uygun, dünyada önemi bilinen , ağacı egzoz  gazlarına karşı dayanıklı olduğu için parklara ,yol kenarlarına dikilen, değerli ,nadir bulunan bir fındık türüdür.  Dağ fındığı  1650  m. rakıma kadar olan  arazilerde  yetişebilir, kuraklığa ve soğuk iklime   dayanabilir  ve  bu özellikleri  ile Karadeniz sahili boyunca yetişen ılık  iklim fındıklarından  ayrılır. Dağ Fındığı,  normal fındığa göre daha fazla vitamin ve antioksidan içerir. Dağ Fındığında yüzde 5-6 oranında C vitamini bulunur. Bol miktarda B1, B2, A ve E vitaminlerini içerdiği, kanda zararlı kolesterolün birikmesini önlediği ve yüksek kolesterolü düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu fındığın nadir kalmış örnekleri de Bolu merkeze bağlı köylerde, Seben, Mudurnu ve Mengen de bulunmaktadır. Bu yörelerde bulunan dağ fındığı ağaçları kuruma  ve yaşlanma ve maalesef  kereste olarak kesilmeleri nedeniyle  yok olmak üzere iken  bu  durumun farkında varan   Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri, 2004 yılında başlattıkları bir çalışmayla Bolu ve diğer yörelerdeki ağaçlardan aldıkları örneklerle Bolu’da bir “Dağ Fındığı Gen Bahçesi”i oluşturma projesi hazırladılar. Enstitü müdürlüğü yetkilileri, Bolu yöresine  diğer bölgeleri de ilave ederek  Ankara, Çorum ve Kastamonu başta olmak üzere 9 bölgedeki Tük fındığı türlerini araştırdılar ve bu bölgelerden  tohum toplayarak önce fidan ürettiler daha sonra aşılı fidanlar üreterek hazırladıkları proje kapsamında Karacasu yolu üzerindeki Bolu Belediyesi fidanlığına dikmişlerdir.  Yöremizin değerli bir fidanı olan Dağ Fındığı ile ülkemizin nadir örneklerinin genlerini taşıyan bahçenin bulunduğu arazinin satışı,  Bolu Belediyesi tarafından gerçekleşmek üzeredir. Dolayısıyla gen bahçesi yok olma tehlikesi altındadır. Yetkililer bu bölümün satılan arazi dışında olduğunu, gerekirse fidanların taşınabileceğini ifade etmektedirler. Ancak 17 yılda sabırla, bin bir zahmet ve emekle oluşan nadir gen bahçesindeki fidanların taşınması, bilimsel olarak mümkün olmadığı uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. . Fidanların taşınması durumunda kuruyacakları yine uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. Bu yanlıştan dönülerek Gen bahçesi korunmalı ve hatta daha da geliştirilmelidir. Nitekim dağ fındığının değerinin farkında olan Ordu, Giresun hatta Düzce gibi iller yöremizden aldıkları örneklerle dağ fındığı fidanlıkları oluşturmak için çalışmalar başlatmışlardır.  Dağ fındığı gen bahçesinin yaşatılması, yöremiz ve ülkemiz geleceği adına çok büyük önem arz etmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2021, 10:00
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