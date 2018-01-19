Bolu'da gece boyunca devam eden kar yağışı sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam ettirdi. Bolu Dağı'nın D-100 karayolu ve TEM otoyolu kesiminde trafiğin olumsuz etkilenmemesi için karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Güzergahlarda bulunan trafik ekipleri ise araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yoldan geçen sürücüler Bolu Dağı Polisevi mevkinde araçlarından inerek kar yağışının keyfini sürdüler. Yağışının 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan lapa lapa yağan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun kar yağışı Bolu Dağı'nın İstanbul - Ankara istikametinde seyreden sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Kar yağışının zeminde etkili olmaması için karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları ve trafikte yavaş seyretmeleri konusunda sürekli uyarılar yapılıyor.