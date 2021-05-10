Dağcılık ve kurtarma eğitimi aldılar!

Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde, görev yapan personelin yetiştirilmesine yönelik eğitimlerine hız kazandırılmasıyla birlikte personele dağcılık ve kurtarma eğitimi verildi.

Dağcılık ve kurtarma eğitimi aldılar!

Haber: C. Kutay Aykan

İl AFAD Müdürlüğü tarafından personelinarama kurtarma potansiyelinin geliştirilmesi ve ekip personellerinin yetiştirilmesine yönelik eğitimlerine hız verildi. Bu kapsamda, Çakmaklar off-road alanında bulunan kayalık alanda tripot ve hareketli tripot malzemelerinin kullanımına yönelik tatbiki eğitimler gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki kayada hareketli tripot ile istasyon kurma ve yamaç inişi başarıyla yapıldı.

Eğitimlerin ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.

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