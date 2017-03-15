Haber; Aysun BEYKOZ

TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. D-100 karayolunun Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde hafif kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri güzergahta tuzlama ve kürüme çalışması yaparken, polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre kar yağışının aralıklarla hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Öte yandan TEM otoyolu Gerede mevkiinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkisini artırması nedeniyle ulaşım yavaşlarken, sürücüler hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Karayolları ekipleri ulaşımda aksaklık yaşanmaması için tuzlama çalışmasına başladı.