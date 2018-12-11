Haber: Esra Öztürk

Bolu Dağı'nda gece başlayan sağanak yerini sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, D-100 kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Kardüz, Topuk Yaylası civarı ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile 2. ve 3. viyadükler kesiminde etkili oluyor. Kara yolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışması yürütüyor. Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyaran ekipler, 1 Aralık itibarıyla kış lastiği uygulamasının başladığını, kış lastiği olmayan araçların bölgeden geçişlerine izin verilmeyeceğini ve cezai işlem uygulandığı hatırlatıyor.