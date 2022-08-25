Dağıtım sorunsuz sürüyor

Haber: Okay Özcan

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ders kitaplarının ardından yardımcı kaynak çalışma kitapları da ilimize ulaştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü deposuna konulan yardımcı kaynak paketlerinin dağıtımına en kısa sürede başlanacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla öğrencilerin ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynak destek paketlerinin masalarının üzerinde olacağını belirten yetkililer, bu konuda yönetici ve personellerin büyük bir titizlikle çalıştığını ifade etti.

Bakanlık tarafından gönderilen 240 bin ücretsiz ders kitabı dağıtımı tamamlandı. Ders kitaplarının yanı sıra bakanlık tarafından gönderilen yardımcı kaynak çalışma kitabının ilk partisi olan 50 binin dağıtımına da başlanıldı. İkinci sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf düzeyleri için hazırlanan yardımcı kaynak çalışma kitaplarında çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor. Geçtiğimiz dönemde ilimizin akademik başarısına büyük katkı sağlayan yardımcı kaynak kitapları 2022-2023 eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizin masalarının üzerinde olacak. Bakanlığın göndermiş olduğu kitaplar öğrencilerin sınavlara hazırlanmalarında büyük destek sağlayacak.

Eğitim öğretim yılı başı itibariyle kentte toplam 300 bine yakın yardımcı kaynak kitap öğrencilere ulaştırmış olacak. Çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan bu kitaplar ilimizin sınav başarısında da etkili olacak.