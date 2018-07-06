Haber: Esra Öztürk

Ziyaret sırasında Dağkent Engelliler Spor Kulüp sporcuları Yusuf Hilmi Çavdar (İzmir Türkiye Engelliler Cimnastik Şampiyonası 1.’si), Emirhan Tezcan (Antalya Engelliler Atletizm Bölge Şampiyonası 200m 1.si ve Uzun Atlama 1.’si), yüzücümüz Berkay Sarıarslan, Kulüp Başkanı Hikmet Manaz, Okulu Müdürü Tevfik Bozoğlan, Beden Eğitimi Öğretmeni Mutlu Akar, Yüzme Antrenörü Emine Garipoğlu İl Müdürü Ertem ile katıldıkları yarışmalar ve başarıları hakkında kısa bir sohbette bulundular.

Bolu Gençlik Spor İl Müdürü Şahin Ertem ziyaretlerinden dolayı Dağkent Engelliler Spor Kulübü sporcularına ve Kulüp Başkanı Manaz’a, Okul Müdürü Bozoğlan’a, Beden Eğitimi Öğretmeni Akar’a ve Yüzme Antrenörleri Garipoğlu’na teşekkür ederek gösterdikleri başarıların devamını diledi.