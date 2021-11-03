Dağkent Mahallesi Yeni Sosyal Tesisi hizmete girdi

Haber: Uğur Balaban

Dağkent Mahallesi’ne Bolu Belediyesi tarafından bir sosyal tesis kazandırıldı. 1 Milyon 460 milyon TL yatırım bedelli 2 katlı sosyal tesis ve muhtarlık binası bugün gerçekleşen açılış töreniyle hizmete girdi.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan, sosyal tesisin sözünü yerel seçimler öncesi yaptığı ziyarette aldığını söyleyen Dağkent Mahallesi Muhtarı Muammer Özkan, “Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Sayın Başkanımızın mahalleyi ziyaretinde ilk konuştuğumuz konulardan bir tanesi sosyal tesis ihtiyacımızdı. Kendisine mahallemizde bir sosyal tesisin olmadığını iletmiştim. O zaman başkanımız da ‘Evet ben seçilirsem burada yapacağım işlerin başında sosyal tesis yapmak’ olacak demişti. Bu sosyal tesis pandemi dolayısıyla bir yıl gecikmeli oldu. 2021 yılında temeli atıldı ve çok kısa bir zamanda tesisimize kavuşmuş olduk. Ben kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

“BEĞENECEĞİNİZ GÜZEL BİR TESİS OLDU”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da törende yaptığı konuşmada, tesisin Dağkent Mahallesi sakinlerine hayırlı olmasını dileyerek, “Hepiniz bu hayırlı hizmetin açılışına hoş geldiniz. Aslında bu tesis biteli baya olmuştu ama çevre düzenlemesini tamamlayıp açalım istedik. O nedenle açılışı yapmakta biraz geciktik. Muhtarımızın da dediği gibi bu tesisi biz 2020 yılında yapacaktık ama Covid-19 sebebiyle çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Covid sebebiyle sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar bizim ve müteahhitlerin iş yapmasını çok ciddi anlamda etkiledi. Birazdan gezeceğiz, beğeneceğiniz güzel bir tesis oldu.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE ARTIK BOLU BELEDİYESİ DENİNCE HERKES GÜVENİYOR”

Ardından iki katlı sosyal tesis ve muhtarlık binasının maliyetini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Özcan, Bolu Belediyesi’nin müteahhitlerin gözünde artık güvenilir bir imajı olduğuna dikkat çekerek, “Buranın ihalesine 2 milyon 279 bin lira yaklaşık maliyet üzerinden çıktık. Burada ciddi bir kırım oldu. EMÇ inşaat firması 1 milyon 460 bin liraya ihaleyi aldı. Artık bizim ihalelerimizde bu tür kırımlar oluyor. Bunun sebebi de biz ödemelerimizi düzenli ödüyoruz. Türkiye’de artık Bolu Belediyesi denince herkes güveniyor, benim param kalmaz diyor. Bu da fiyatlara yansıyor.” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR MAHALLEMİZ SOSYAL TESİSİMİZ YOK DEMEYECEK”

Diğer mahallelere kazandırılan sosyal tesislerle ilgili de konuşan Özcan, Ovadüzü Sosyal Tesisi’ni açtıklarını, Köroğlu Mahallesi Sosyal Tesisi’nin açılışını yapacaklarını belirterek, “Görev süremizin sonunda hiçbir mahallemiz sosyal tesisimiz yok demeyecek.” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE FARKLI BİR MÜJDEYLE GELEBİLİRİZ”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan son olarak Dağkent Mahallesi’nde yapılacak diğer çalışmalara ve Atakent Konutları’na değindi. Uzun yıllardır Dağkent’in birçok sorun yaşadığını söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Burada zamanında müellifli bir proje ortaya konulmuş. Öyle sıkıntılar yaşandı ki geçmişten bu yana 3 belediye başkanı bu sorunu çözemedi. Bizim farklı çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde farklı bir müjdeyle de gelebiliriz sizin karşınıza. Yani buraların değerinin daha da artması, müellifin projesi dışında buraya sosyal ve ekonomik olarak değer katacak bazı müjdelerle gelebiliriz. Bunun üzerinde çok yoğun olarak çalışıyoruz. Bu bölge ciddi anlamda canlanacak. Evet, dar gelirlilere göre konut yapacağız. Ama TOKİ’ye göre çok çok daha iyi konutlar yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Bolu Belediyesi’nin Dağkent Mahallesi’ne kazandırdığı yeni Sosyal Tesis ve Muhtarlık Binası yapılan dua ve kurdele kesimi sonrası hizmete girdi.