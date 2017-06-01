Haber: BMA

Bolu Valiliği ve Bolu Belediyesi’nin işbirliğinde ve hayırseverlerin destekleri ile Ramazan ayı boyunca mahallerde düzenlenecek açık hava iftarlarının ilki dün akşam Dağkent Mahallesi’nde gerçekleşti.

TOKİ Kapalı pazaryerinde kurulan dev iftar sofrasında bin 250 kişi, ezanın okunmasıyla oruçların birlikte açma mutluluğunu yaşadı. Artık geleneksel hale gelen ve halkın da yoğun katılım gösterdiği ilk açık hava iftarına Bolu Valisi Aydın Baruş ile Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da katıldı.

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ezana dakikalar kala masaları tek tek dolaşarak, mahalle sakinlerinin Ramazan Aylarını kutladı. Vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz’la özellikle yaşlılarla çocuklar büyük ilgi gösterdi ve adeta fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.