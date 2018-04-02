Haber: Gönül Olutürk

Türkiye’nin ve Bolu’nun doğa harikaları arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı ile Aladağ Yaylası bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Kar Kalınlığının yer yer yaklaşık 5 santimetreye ulaştığı bölgede yağış zaman zaman devam ediyor. Özellikle Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimlerine kar yağarken, gölde ise ağaçlar çiçek açtı. Gölcük Tabiat Parkı’nın yüksek kesimleri ile göl çevresi arasında resmen iki mevsim bir arada yaşanıyor. Diğer yandan şehir merkezinde ise sağanak yağmur devam ediyor. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezinde yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edeceğinin, hafta sonuna kadar hava sıcaklığının da mevsim normallerinde seyretmesinin beklendiğini bildirdi.