“Daha az zararlı sigara yoktur”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kanser, Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sorumlu Hekimi Dr. Songül Kurtoğlu Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada dünyadaki en sık görülen kanser türü olan akciğer kanserinin en temel sebebin sigara olduğunu belirtti.

Günde bir paket sigara içen bir kişinin akciğer kanserine yakalanma riskinin 20 kattan fazla arttığını ifade eden Kurtoğlu; “Sigara dumanında 5000’den fazla kimyasal madde yer almakta olup bunun 70’den fazlası kanser yapıcı etkiye sahiptir. Öncelikli olarak sigara konuşuluyor olsa da nargile, elektronik sigara, puro gibi ürünler de içerdiği kimyasallarla kansere davetiye çıkarmaktadır. Piyasaya light, filtreli, elektronik v.s. gibi adlarla daha güvenli olduğu iddia edilerek sürülen ürünlerin kullanımıyla da akciğer kanseri riskinde azalma olmadığı görülmüştür. Bırakın zararsız sigarayı, daha az zararlı sigara söz konusu bile değildir” dedi.

“Akciğer Kanserine yakalananlar derin bir umutsuzluğa kapılsa da gerek tanı gerekse tedavi aşamasında sigaranın bırakılması kansere bağlı yaşam süresini uzatmaktadır” diyen Kurtoğlu açıklamasında ayrıca şunları söyledi: Akciğer kanserinin tedavisinin ilk basamağı sigarayı bırakmak olmalıdır. Bolu’da Kanser, Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Refika Baysal Sağlıklı Hayat Merkezi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçelerde Dörtdivan Toplum Sağlığı Merkezi ve Göynük İlçe Devlet Hastanesi olmak üzere; 4’ü merkezde toplamda 6 adet Sigara Bırakma Polikliniklerimiz ile sosyal güvencesi olsun veya olmasın herhangi bir ücret talep etmeksizin sigarayı bırakmak isteyen herkese yardıma hazırız. Yapılması gereken tek şey ALO 171 Sigara Bırakma Hattı’ndan randevu almak.” Kurtoğlu açıklamasının sonunda ise sigarayı bırakmak isteyen herkesi sigara bırakma polikliniklerine davet etti.