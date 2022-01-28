“Daha iyisi için biz bu yola çıktık”

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz gün sürpriz bir kararla Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına adaylığını koyan Abdullah Özkan seçimin son düzlüğünde seçim vaatlerini açıkladı. Yönetim ve denetim ekibini oluşturan Başkan Adayı Özkan, 9 kişilik yönetim ve 3 kişilik denetim kurulu ile yola çıktı. Özkan’ın oluşturduğu listede yönetim kurulunda, Köroğlu Birlik Koop. Üyesi Abdullah Özkan,Yaka Çele Koop. Başkanı Yılmaz Mercan, Konak Taksi üyesi Kenan Başkan, Abant Birlik Koop. Başkanı Mustafa Gökdemir, Merkez Taksi Başkan Yardımcısı Semih Koç, Kaplıca Birlik Üyesi Nazif Gülen, Nakliyeci esnafı Özer Meriç, Galerici ve Nakliyeci Sabri Yüceer vePaşaköy Taksi üyesi Mehmet Akın yer alırken denetim kurulunda ise Karaköy Koop. Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Esnaf İsa Bodur, Terminal Taksi Üyesi Mehmet Karataş yer aldı. Otobüsçü esnafından, Taksici esnafından, Kamyoncu esnafından ve Galerici esnafından eşit bir şekilde yönetime dağılım yaptığını belirten Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Abdullah Özkan seçim vaatlerini de açıkladı.

“MEVCUT YÖNETİMİN ÇALIŞMALARI İYİ FAKAT DAHA İYİSİ İÇİN BİZ BU YOLA ÇIKTIK”

Başkan Adayı Özkan, sürpriz bir kararla başkanlığa adaylığını koydu ve Cumartesi günü olacak seçim öncesinde birkaç cümle ile seçim vaatlerini açıkladı, “Bolu Şoförler Odası 7 gün 24 saat boyunca üyelerine hizmet veren, üyelerinin hakkını koruyan bir kurum olacak. Ben her zaman şoför arkadaşlarımın arkasında durmaya hazırım. Yola çıktığım 12 arkadaşımla çalışmalarımızı yaptık daha iyi bir yönetim için geliyoruz. Mevcut Başkan ve Yönetiminin çalışmalarında başarılılar fakat biz daha fazlası için bu yola çıktık. Seçimde hakkımızda hayırlısı olsun. Bu bir yarıştır, daha iyi bir yönetim için çalışmalarımız hazır” dedi.