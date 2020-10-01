Haber: N. Halid Altundal

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay beraberinde Milletvekili Arzu Aydın, İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Genel Meclisi Üyeleri Mazhar Bozoğlu ve Zerrin Açıkalın, İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Çayırköy, Köprücüler, Sultan ve Sultanbey köylerini ziyaret etti.

“DAHA KOŞACAK ÇOK YOLUMUZ VAR”

Köy sakinleriyle bir araya gelen AK Parti heyeti bir yandan vatandaşların sorun ve taleplerini dinlerken bir yandan da Gönül Seferberliği kapsamında üye çalışmaları gerçekleştirdi. Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ve büyük bir heyecanla sürdürdüğümüz Gönül Seferberliği kapsamında Çayırköy, Köprücüler, Sultanve Sultanbey Köylerimizi ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettiğimiz hemşehrilerimizin Partimize olan teveccühlerinin artarak devam ettiğini bir kere daha şahit olduk. Elhamdülillah daha koşacak çok yolumuz var” dedi.