Daha önce açıklamıştı şimdi yeniden açıkladı

Haber: Ceylan Beykoz

Başkan Karsu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“İlgili karar, Bolu Belediyemizin aldığı bir karardır. Yaptığım açıklamada partimiz üyesi belediye çalışanlarının parti üyeliğinden istifa ederken başka parti üyesi belediye çalışanlarının da söz konusu durumuna dikkat çekmek istemiştim. Yaptığım açıklamada herhangi bir belediye çalışanının mensubu bulunduğu partiden istifaya zorlanması ya da istifa ettirilmesiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmadım. Dikkat çekmek istediğim husus bizim partimizdeki istifaların sanki başka bir partiye geçmek için yapılmış gibi gösteren habercilik anlayışının yanlışlığını vurgulamak içindi. Yoksa hiç kimseye belediyedeki görevlerinden istifa etmesi ya da mensubu bulunduğu partiden istifa etmesiyle ilgili bir çağrıda bulunmadım. Yaptığım açıklamaların sanki "istifaya davet etti" gibi gösterilmesini ise kesinlikle doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'de emeğin değerini en iyi bilen, emekçinin hakkını en doğru bir biçimde veren ve tarihi boyunca en çok savunmuş olan partidir. Kimse bizi işçilerin ekmeğiyle oynuyormuş gibi gösteremez buna da hakkı yoktur. Kamuoyuna saygıyla sunarım...”