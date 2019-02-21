“Daha yapacak çok işimiz var”

Haber: Aysun Beykoz

Göreve geldiği günden itibaren Yeniçağa’ya çağ atlatan ve durmadan çalışan Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Yeniçağa’yı en başta turizme kazandırmak adına kolları sıvadığını belirterek şunları söyledi: “Göreve geldiğimizde öncelikli hedefimizi Yeniçağa’yı turizme kazandırmaktı. Bunun için ilk olarak Yeniçağa Gölü’nden başladık çalışmaya. Gölümüzün etrafında bulunan kuş cennetinin vatandaşlarımız tarafından rahatça seyredilebilsin diye birinci iskeleyi yaptık. Daha sonra o yetersiz gelince ikinciyi yaptık. Vatandaşlarımız göl etrafında rahatça vakit geçirsin, gelen misafirlerimiz dinlensin diye kır lokantası yaptırdık. Vatandaşlarımız rahatça piknik yapsın dolaşsın diye göl çevresini aydınlatmalarla donattık. Elektrik hatlarını yer altına aldık. Bu kadar az nüfusun olduğu yere doğalgaz gelmez dediler, ilçemize doğalgazı getirdik. İlçemizin kapalı Pazar alanı yoktu Pazar yeri yaptık. 40 kilometre asfalt, 15 kilometre kaldırım döşedik. Terminal yerimizi büyüttük. İlçenin ana su hattını yeniledik. Belediye araç filosunu yeniledik. 8 tanesi 0 kilometre olmak üzere toplam 12 adet yeni araç satın aldık.

BAŞKAN SÖZ VERDİ

Genel merkezimiz tarafından aday gösterildiğim gün bir açıklama yaparak Yeniçağalılara bir söz vermiştim. Şimdi bu sözümü yineliyorum. Allah nasip ederde tekrar belediye başkanı seçilirsem geçirmiş olduğum 5 senede yapmış olduğum hizmetlerin daha iyisini yapmak için çalışacağıma, bunun için gayret göstereceğime söz veriyorum. Allah nasip eder sizlerde destek verirseniz tekrar bu göreve gelirsem daha güzel bir Yeniçağa için hep birlikte çalışacağız çünkü Belediye işi Gönül işidir.”

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 16:25