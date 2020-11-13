“Daha yaşanabilir bir Göynük için…”

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Geleceğe Nefes Ol” projesi kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı. Milli Ağaçlandırma Gününde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan ve Belediye Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş’ın yanı sıra Orman İşletme Müdürü Yakup Eraslan, kurum amirleri ile öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı. Örencik Köyü Kabakulak Mahallesinde bulunan ağaç sahasında düzenlenen etkinlikte Başkan Ahmet Çankaya katılımcılarla birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Fidanların ilk suyunu da vermeyi ihmal etmeyen Çankaya yaptığı açıklamada, “Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için ilçemizde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha temiz, daha yaşanabilir bir Göynük bırakmak için doğamızı koruyup kollamaya, bu kapsamda yeşil alanı yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.