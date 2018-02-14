Haber: Aysun Beykoz

Başarıları ve çalışmalarıyla “dahi çocuk” diye adlandırılan Uğur Salih Uçar bir yıl kadar önce Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına Genel Müdür yardımcısı olarak atanmıştı. Kısa sürede yaptığı yenilikler, çalışmalar ve değişimlerle ülke ekonomisine ciddi anlamda katma değer sağladı. Kalkınmada ülke ekonomisinde yaklaşık %2,5 gibi artış sağlayan Genel Müdür yardımcısı Bolulu Uğur Salih Uçar, Bakan Berat Albayrak tarafından kısa sürede ödüle layık görüldü. Bakanlığa bağlı tüm işletmelerini kısa sürede denetleyip, yeniden düzene girmesini sağlayan, işletmelerin teknolojik, insan sağlığı ve güvenliği açısından önlemlerini aldıran, üretimin ciddi anlamda artmasını sağlayan Genel Müdür Yardımcımız Uçar hak ettiği ödülü bakanın elinden aldı. Ödül sonrası konuşan Uçar, 2017 Yılı Başarı Ödülünü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Doktor Berat Albayrak'ın elinden teslim aldım. Ödüle layık gördükleri için Sayın Bakanıma ve amirlerime çok teşekkür ederim. Başarımıza katkıda bulunan çalışma arkadaşlarımı da tebrik ederim, dedi.



