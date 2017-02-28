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28 Şubat 2017 Salı
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    • Daima rahmet ile yâd edilecek

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Milli Görüş Lideri merhum Necmettin Erbakan'ın ebediyete intikalinin yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

    28 Şubat 2017 Salı 09:17
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    Daima rahmet ile yâd edilecek

    Haber: BMA

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Milli Görüş Lideri merhum Necmettin Erbakan'ı ebediyete intikalinin yıldönümünde yayınladığı mesajda rahmetle andı. Milletvekili Ercoşkun, mesajında, “Milli Görüşün kurucu lideri rahmetli Necmettin Erbakan, 28 Şubat’ta Başbakanlıktan istifa ettirilmesine rağmen, davası ve ilkeleri gibi hoca ve lider olarak gençlere örnek oldu. Onun mücadelesi, kişiliği ve toplumsal önderliği, Türkiye siyasi tarihinde özgün bir portre olarak yerini aldı.

    Rahmetli Erbakan, İslam’ı demokrasiyle bir araya getirme arayışıyla tüm İslam coğrafyasında ve dünyada önemli bir isim haline geldi. Öğrenmeyi ve öğretmeyi her zaman hayatının merkezine yerleştirdi. Onun ilmiyle yetişen nesillerin bugün ortaya koyduğu başarılar ve hizmetlerinin milletimizin mahşeri vicdanında hala takdirle anılıyor olması, rahmetli Erbakan’ın yürüdüğü yolda doğru adımlar atmış olduğunu göstermektedir. 

    Merhum Erbakan, aziz milletimizin hatırasında yarınlarda da rahmet ile yâd edilecektir. Cenab-ı Allah ailesine, sevenlerine ve ülkemize onun adını hakkıyla yaşatmayı nasip etsin, merhum Erbakan’a da rahmetiyle muamele etsin. Milletimizin yeniden başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

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