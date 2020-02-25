Daire sayısı 4 bin 297 oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Bolu ilinde 2019 yılında Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 4 bin 297 oldu. Ayrıca ; Türkiye'de 2019 yılında Yapı kullanma izin belgesi Daire sayısına göre ise toplam 734 bin 373 dairenin 667 bin 866'sı özel sektör, 54 bin 709'u devlet sektörü ve 11 bin 798'i yapı kooperatifleri tarafından alındı. Daire sayılarına göre bazı iller şu şekilde,İstanbul ili 135 bin 731 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 53 bin 722 adet ile Ankara ve 39 bin 485 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Batman ve Şırnak oldu.