Dakikalar içinde kül oldu

Olay, D-100 Karayolu Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan İsmail Tarım idaresindeki 14 AAE 228 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören sürücü ve eşi, araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İsmail Tarım'ın otomobilinin yandığını gören diğer sürücüler araçlarındaki yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Vatandaşların çabalarına rağmen araçtaki yangın söndürülemedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale eden vatandaşlardan Bilal Dingil, "İşletmemizin aracıyla Mengen’e doğru gidiyorduk, ışıklarda durduk. Amca önce sağ tarafta durdu. Daha sonra ışıklara geldi. Durduğu esnada bir patlama meydana geldi. Patlama meydana gelince direk araçtan alevler çıkmaya başladı. Hemen aracımızı kenara çektik. 2 tane yangın tüpümüz vardı. Arkadaşım ile müdahale ettik. Daha sonra yangın söndürme tüpü satan bir araç geldi. Ondaki yangın söndürme tüpleri ile de müdahale ettik ama bu kadar kurtarabildik" dedi.

D-100 Karayolunda seyir halindeyken nedeni anlaşılamayan şekilde yanarak tamamen kullanılmaz hale gelen otomobil sürücüsünün şaşkın bakışları arasında çekiciye yüklenerek olay mahallinden uzaklaştırıldı.