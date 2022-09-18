Dakikalarca otobüsü tek eliyle kullandı



Önceki gün Bolu merkez ile üniversite arasında ring servisi yapan Bolu Belediyesi toplu taşıma aracı sürücüsü kuralları hiçe sayarak yolcuların hayatını tehlikeye attı. 14 HO 1423 plakalı araç sürücüsü Bolu-Üniversite hattında seyir halindeyken kurallara aykırı olarak cep telefonuyla dakikalarca konuşmaya devam etti. Cep telefonu ile konuşurken direksiyonu tek eliyle yönlendiren otobüs şoförünün trafik güvenliğini ve araç içindeki yolcuların hayatını tehlikeye attığı o anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Şoförün sorunsuz tutumu ise geçtiğimiz günler Gaziantep’e otoyolunda meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümü ve yaralanması ile sonuçlanan otobüs kazasını akıllara getirdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 10:33