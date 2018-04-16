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16 Nisan 2018 Pazartesi
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    • Dalgıçlar buldu

    Gerede ilçesi Örencik köyünde kaybolan78 yaşındaki 4 çocuk annesi Müesser Dursun’un cesedi dere kenarında bulundu. Yaşlı kadının cesedi dalgıçlar tarafından dere içerisindeki söğüt ağacına takılmış şekilde bulundu.

    16 Nisan 2018 Pazartesi 10:59
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    Dalgıçlar buldu

    HABER: Kasım ŞAHİN

    Gerede İlçemiz merkez köylerinden Örencik yakınlarında kendisine ait hayvan otlatan 78 yaşındaki Müesser Dursun’dan dün öğle saatlerinden beri haber alınamıyordu. Köy yakınlarında hayvan otlatan kadının yanına giden ailesi hayvanların başında Müesser Dursun’a rastlayamayınca çevrede arama yaptıkları ve aramalarına karşın Müesser Nineden hiçbir iz bulamadıkları belirtildi. Müesser Dursun’un yakınları durumu yetkililere haber vermesi sonrası köye jandarma ve AFAD ekiplerin ve dalgıçlar sevk edildi.

     

    Ekipler ve köylüler, Dursun’un hayvan otlattığı bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Hayvanları otlatırken kaybolan kadını arama çalışması başlatan ekipler Dursun’un cesedine bu sabah saatlerinde ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre yaşlı kadının kedisine ait küçük baş hayvanları akıntısı şiddetli olan dereden karşıdan karşıya geçirdiği ancak kedisinin ise akıntıya kapılara yaklaşık 300 metre sürüklendiği ve boğularak hayatını kaybettikten sonra cesedin dere içerisinde bulunan bir söğüt ağacının dallarına takıldığı öğrenildi.

     

    Yaşlı kadının cesedinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildiği ve cenazesinin de Örencik Köyü Baltacılar Mahallesi mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Ölüm haberi Dursun ailesini yasa boğdu.

     

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