Damak Pastanesi’nden duyarlılık örneği

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu’da Sümer Mahallesi’nde yıllardır faaliyet gösteren Damak Pastanesi yılbaşında örnek bir projeye imza atıyor. Kızılay ile protokol anlaşması yaptıklarını ifade eden işletme sahibi Cansu Atağ, alınan her üründen yüzde 5’ini Kızılay’a bağışlayacaklarını belirtti.

DAHA ÖNCE YAPILMAMIŞ BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİK

Duyarlılık yaratabilmek adına daha önce yapılmamış böyle bir proje yapmak istediklerini belirten işletme sahibi Cansu Atağ “Yılbaşı ile ilgili olarak farklı bir domino taşı etkisi yaratabilecek ve duyarlılık yaratabilecek bir kampanya yürütmek istedik. Bunun için ön araştırmamızı yaptıktan sonra daha önce yapılmamış bir şey yapmak istedik. Yerel değil de daha genel vakfı düşünerek de Kızılay’ı seçtik. Yılbaşında sattığımız her ürünün yüzde 5’ini Kızılay’a vererek bir pasta ile bir çocuğa kıyafet nasıl alınır duyarlılık örneğini bütün Bolu’da yaratmak istiyoruz. İnşallah bu nokta da başarılı oluruz” dedi.

“ÖZEL VE GÜZEL KAMPANYALARA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”

İmzaladıkları protokolün tek günlük olduğunu fakat ilerleyen süreçte yine bu şekilde projeler yapmak istediklerini ifade eden Atağ “Bizim şuan imzaladığımız bu protokol tek günlük. Bunu ilk önce tek bir güne yayarak halktaki yansımasına bakmak istedik ama ilerleyen zamanlarda tabi böyle özel ve güzel kampanyalara devam etmek isteriz” şeklinde konuştu.

“BİR ÜRÜN ALARAK BİR ÇOCUĞA YARDIM EDEBİLİRLER”

Vatandaşların yılbaşında ürün alarak bir çocuğa yardımda bulunabileceklerini belirten Atağ açıklamasına şu şekilde devam etti: “Zaten bizim için bir bahane yılbaşı. Bizim kendi kültürümüzde olmayan ama bizim dışardaki hayattan biraz olsun kopmamızı, bir nebze olsun eğlenmemizi sağlayan bir etkinlik olarak görüyoruz yılbaşını. O yüzden Bolulu vatandaşımızdan isteğimiz, bir pasta alarak hem bir çocuğa yardımda bulunsun hem de kendisi o akşam bütün bir yılın yorgunluğunu atsın.”