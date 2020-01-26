Damak tadının adresi Bitur

23 yıl öncesine kadar İdris Restaurant olarak hizmet verirken, devir hakkı Bitur’a geçen ve yemekleriyle ünlü işletme, Köroğlu Otelinin yıkımıyla hizmete ara vermişti. Bitur, şimdi yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Damak tadının adresi Bitur

Haber: C. Kutay Aykan

Kuruluşundan bu yana 23 yıldır Bolu halkına ve ilimize gelen vatandaşlara hizmet veren Bitur Restaurant, iki yıl öncesine kadar Köroğlu otelin yan kısmanda hizmet veriyordu. Ne var ki otelin yıkılmasıyla birlikte Bitur Restaurant da yıkılmıştı. Yeni yapılan Bolu Belediyesi hizmet binasının hemen yan kısmında yapılan ek binada Bitur yeniden hizmet vermeye başladı.

İşletme sahibi Nuri Ayhan, 300 metre kare kapalı ve açık alan da Bolu halkı için hizmet vermeye başladıklarını belirterek; “Tencere yemekleri, Bolu’nun yöresel yemekleri, ızgara çeşitleri, çorba çeşitleri, zeytin yağlılar, tatlı çeşitleri ile yeniden hizmete girdik. Resmi açılışımızı önümüzdeki günlerde yapacağız. Şimdiden halkımıza damak tadını vermeye başladık. Damakların adresi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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