Damla Gökpınar ’da ilkleri yaşattı

Haber: Aysun Beykoz

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği Bolu İl Temsilciliği “Eskimeyen Günler” temalı etkinlik kapsamında Gökpınar İlkokulu’nda çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik çocukların sevdiği ve eskimeyen saklambaç, körebe oyunları ile başladı. Adile Naşit Kültür Merkezi’nden gelen tiyatro ekibi kötü alışkanlıklardan neden uzak durulması gerektiği konusunda eğitsel bir oyunu oynadı. İlk defa tiyatro oyunu ile karşılaşan öğrenciler dikkatle oyunu izledi. Habitat Derneği ve Türkiye Vodafone Vakfı'nın "Yarını kodlayanlar" projesi kapsamında çocuklara ilkokul seviyesinde robotik kodlama eğitimi verildi.

Temsilcilik sosyal medya hesabında “Hayatında ilk defa bilgisayar kullanan öğrencilerimizin bu özel anlarına eğitim vesilesi ile tanıklık etmekten Damla Bolu ailesi olarak gurur duyuyoruz.” ifadelerine yer verdi.